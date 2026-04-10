Questa mattina a Breganze è stato trovato il corpo senza vita di un uomo all’interno di un fossato nelle vicinanze di Mirabella. Si tratta di Marco Conte, ex giocatore di hockey su pista. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause della morte, con l’ipotesi dell’annegamento come pista principale. La notizia si è diffusa rapidamente nella comunità locale.

BREGANZE - Drammatica scoperta questa mattina, venerdì 10 aprile, quando è stato rinvenuto il corpo senza vita di un ciclista all'interno di un fossato nella zona di Mirabella, a Breganze, nel Vicentino. Stando alle prime informazioni, il decesso potrebbe risalire alle prime ore del mattino. La vittima è Marco Conte. Chi era Il 50enne, ex giocatore di hockey di pista, è stato protagonista del primo scudetto della squadra del Bassano. La vittima, molto conosciuta per la sua carriera sportiva, lascia la moglie e tre figli. Tanti i messaggi di addio sui social: «Un pezzo di storia di Breganze se ne va in modo improvviso», scrive in un post l'HRC Monza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Marco Conte, l'ex giocatore di hockey su pista trovato senza vita in un fossato. L'ipotesi dell'annegamento: indagini in corso

Trovato cadavere in un fossato a Breganze: ipotesi malore o incidente per l’ex giocatore di hockey Marco ConteIl cadavere trovato in un fossato nella frazione di Mirabella a Breganze (Vicenza) è di Marco Conte, giocatore di hockey su pista 50enne.

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E' l'ex hockeista Marco Conte la vittima della tragedia in campagna: l'uomo è stato ritrovato senza vita in una roggia. Disposta l'autopsia per chiarire le cause della morteBREGANZE. E' il 51enne Marco Conte, ex giocatore di hockey su pista, l'uomo ritrovato senza vita all'alba di oggi - venerdì 10 aprile - in una roggia nelle campagne di Breganze (Qui articolo). Il corp ... ildolomiti.it

Giallo a Mirabella: l’ex hockeista Marco Conte trovato senza vita all’alba in un fossoA scorgere il corpo nel fossato è stato uno studente che intorno alle sei e mezza di questa mattina, venerdì 10 aprile, si stava recando a scuola dalla ... ecovicentino.it

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