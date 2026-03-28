Lunedì 30 marzo alle 19.30 si tiene al Teatro delle Muse uno spettacolo intitolato

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Lunedì 30 marzo alle ore 19.30 al Teatro delle Muse, all’interno della Rassegna di Incontri L’Alfabeto della Memoria curata da Marche Teatro, il protagonista sarà Marcello Veneziani con lo spettacolo Amore e Disamore con all’interno l’interpretazione di Luca Violini. "Amore e disamore” si configura come un viaggio speculare nell'anima contemporanea, un'indagine su due forze che non si limitano a esistere, ma si combattono: l'amore, forza centripeta che fonda il mondo, e il disamore, forza centrifuga che ne disperde i frammenti. Ispirato... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Marcello Veneziani presenta lo spettacolo "Amore e Disamore": lunedì 30 marzo al Teatro delle Muse

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