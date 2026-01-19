Marcello Veneziani presenta Nietzsche e Marx si davano la mano all' Ateneo Veneto

Venerdì 23 gennaio alle ore 18.00, Marcello Veneziani presenterà il suo nuovo romanzo

Venerdì 23 gennaio, alle ore 18.00, Marcello Veneziani presenterà il suo ultimo romanzo Nietzsche e Marx si davano la mano presso l’Aula Magna dell’Ateneo Veneto di Venezia. Tra biografia romanzata e viaggio filosofico, il nuovo libro di Veneziani propone le vite allo specchio dei due pensatori.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Marcello Veneziani racconta quando “Nietzsche e Marx si davano la mano”: solo il pensiero debole teme il confronto

Leggi anche: VIDEO/ Veneziani tra l’opera su Marx e Nietzsche e le Regionali: “Spessore candidati fragile”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Marcello Veneziani: ‘’Nietzsche e Marx, profeti traditi da questi politici senza cultura’’ - Prima di cominciare Marx e Nietzsche si davano la mano (Marsilio) mi sono chiesto se, con l’aiuto di Venditti, Marcello Veneziani avesse rivisto le sue posizioni sull’assenza di eredi nel nostro tempo ... ilfattoquotidiano.it

Marcello Veneziani - Nietzsche e Max si davano la mano. @micdal100

Per "Conversazioni d'Autore" Marcello Veneziani con "Nietzsche e Marx si davano la mano" Io leggerò brani tratti dal libro. a ROMA il 21 gennaio - facebook.com facebook

"I sessantottini incendiarono il mondo pensando a sé stessi. Ján Pálach incendiò sé stesso pensando al mondo". M.Veneziani, Rovesciare il ‘68 (ed. Mondadori) x.com