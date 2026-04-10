Secondo Ricard Jove, Marc Marquez dovrebbe insistere con Ducati sulla proposta di un contratto valido fino al 2027. La questione riguarda un’estensione del contratto attuale del pilota spagnolo, che potrebbe includere anche ulteriori anni di collaborazione con la casa motociclistica italiana. La discussione sulla durata dell’accordo sembra essere al centro delle recenti trattative tra Marquez e Ducati.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ricard Jove, esperto del settore motociclistico, suggerisce che Marc Marquez dovrebbe considerare seriamente un’estensione del contratto con Ducati per un altro anno, lasciandosi la libertà di ritirarsi dopo il 2027. Marquez ha attualmente un contratto in vigore fino alla fine della stagione 2026, ma la possibilità di un prolungamento è diventata tema di discussione. Dal momento del suo ingresso nel team nel 2025, Marquez è stato in fase di recupero dopo un intervento chirurgico alla spalla avvenuto ad ottobre. Questo problema ha ritardato l’inizio della stagione 2026, alimentando speculazioni sul suo possibile ritiro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez dovrebbe spingere Ducati sulla richiesta del contratto 2027, sostiene Ricard Jove.

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