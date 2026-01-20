MotoGP Marc Marquez-Ducati | c’è l’intesa per il rinnovo di contratto

Dopo la presentazione a Madonna di Campiglio, Ducati e Marc Marquez sono vicini a definire il rinnovo di contratto. L’accordo, che potrebbe estendersi fino al 2026, rappresenta un passo importante per il futuro della MotoGP. La collaborazione tra il pilota e il costruttore si inserisce in un quadro di stabilità e continuità, con l’obiettivo di consolidare la presenza del team nel campionato mondiale.

Dopo la presentazione a Madonna di Campiglio, avvenuta ieri, la Ducati è pronta a guardare al 2026 e non solo. La scuderia di Borgo Panigale infatti si sta proiettando anche sulle successive annate, visto il cambio di regolamento tecnico che avverrà nel 2027 e anche la situazione legata alla line up dei piloti. Il focus è sul campione del mondo Marc Marquez: lo spagnolo, secondo quanto riportato da motorsport.com, sarebbe vicino al rinnovo di contratto con il team italiano; un allungamento di contratto di due anni, per le stagioni 2027 e 2028 in MotoGP. La trattativa dovrebbe andare in porto ed essere ufficializzata prima dell’inizio del Mondiale 2026, fissato per il prossimo 1° marzo, presumibilmente fra il 7 e l’8 febbraio, quando a Kuala Lumpur (Malesia) si terrà l’evento di lancio del Campionato del Mondo 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

Con la pausa estiva, si apre il periodo di riflessione per Ducati, che ha concluso la stagione con risultati significativi, tra cui il titolo piloti conquistato da Marc Marquez.

