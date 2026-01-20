MotoGP Marc Marquez-Ducati | c’è l’intesa per il rinnovo di contratto

Dopo la presentazione a Madonna di Campiglio, Ducati e Marc Marquez sono vicini a definire il rinnovo di contratto. L’accordo, che potrebbe estendersi fino al 2026, rappresenta un passo importante per il futuro della MotoGP. La collaborazione tra il pilota e il costruttore si inserisce in un quadro di stabilità e continuità, con l’obiettivo di consolidare la presenza del team nel campionato mondiale.

Dopo la presentazione a Madonna di Campiglio, avvenuta ieri, la Ducati è pronta a guardare al 2026 e non solo. La scuderia di Borgo Panigale infatti si sta proiettando anche sulle successive annate, visto il cambio di regolamento tecnico che avverrà nel 2027 e anche la situazione legata alla line up dei piloti. Il focus è sul campione del mondo Marc Marquez: lo spagnolo, secondo quanto riportato da motorsport.com, sarebbe vicino al rinnovo di contratto con il team italiano; un allungamento di contratto di due anni, per le stagioni 2027 e 2028 in MotoGP. La trattativa dovrebbe andare in porto ed essere ufficializzata prima dell'inizio del Mondiale 2026, fissato per il prossimo 1° marzo, presumibilmente fra il 7 e l'8 febbraio, quando a Kuala Lumpur (Malesia) si terrà l'evento di lancio del Campionato del Mondo 2026.

MotoGP: Marc Marquez verso il rinnovo biennale con Ducati - Marquez verso il rinnovo con Ducati: biennale in vista dopo l'intesa raggiunta durante la presentazione del team ... it.blastingnews.com

Marc Márquez si prepara alla stagione MotoGP 2026 con l’obiettivo di difendere il titolo e puntare al decimo mondiale. Dopo l’infortunio del 2025, il #93 lavora per arrivare al 100% della forma fisica in vista del GP di Thailandia: “Piano piano mi sto rimettendo, - facebook.com facebook

#MotoGP Davide Tardozzi: "La nostra priorità è rinnovare il Campione del Mondo (riferendosi a Marquez)". Marc Marquez: "Devo capire tutto bene. Si è visto che in carriera quando sto bene in un posto, vado veloce e i risultati arrivano questa rappresenta la m x.com

