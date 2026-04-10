Manola e Alice sorelle per scelta da 50 anni | La nostra è la storia di una lunga e solida amicizia che ha resistito a partenze ritorni trasferimenti studio lavoro matrimoni nascite e una pandemia
Manola e Alice sono sorelle per scelta da cinquant’anni, condividendo un’amicizia che si è rafforzata nel corso del tempo nonostante vari cambiamenti e sfide. La loro storia inizia durante l’infanzia, si sviluppa nell’adolescenza e si consolida nell’età adulta, resistendo a partenze, ritorni, trasferimenti, studi, lavori, matrimoni, nascite e anche a una pandemia. La loro relazione ha attraversato diversi momenti della vita, mantenendo un legame solido e duraturo.
L’amicizia tra noi è cominciata da bambine, si è consolidata nell’adolescenza ed è maturata nell’età adulta. Un sodalizio che dura da mezzo secolo, nonostante la distanza geografica, e che ora siamo pronte a festeggiare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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