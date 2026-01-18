Nel 1959, a Roma, O Limpia e Ada si incontrano al mercato delle balie, segnando un momento significativo nelle loro vite. Entrambe prossime alla maternità, rappresentano la quotidianità di un’Italia in trasformazione, dove pratiche come l’allattamento tra donne di diverse classi sociali erano comuni. Questa storia riflette aspetti della maternità, della famiglia e del corpo femminile in un’epoca di cambiamenti sociali e culturali.

O limpia e Ada stanno per diventare madri. Si incontrano un giorno del 1959 a Roma, al mercato delle balie. La prima, borghese ricca e istruita, rimane colpita dal corpo forte e sano della seconda, quarto figlio in grembo e una miseria nera che l’aspetta a casa, in Ciociaria. La sceglie come la donna che allatterà e crescerà suo figlio per cinquantamila lire al mese. Libri da leggere: cinque eroine letterarie del 2024 X Ada lascia la famiglia e la sua neonata e si trasferisce a Bologna da Olimpia. In passato ha anche accolto una bambina abbandonata al brefotrofio perché di latte ne aveva tanto e l’assegno dello stato faceva comodo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nell’Italia a cavallo tra gli anni ’50 e ’60 una ragazza del popolo allatta il bambino di una signora borghese. Una pratica diffusa, ai tempi, che fa da scenario a una storia che riguarda la maternità, la famiglia e il corpo delle donne

Famiglia nel bosco, una madre che pratica l’istruzione a casa: “La socializzazione deve seguire lo sviluppo individuale del bambino”

La famiglia Trevallion di Palmoli, in provincia di Chieti, ha suscitato un acceso dibattito sull'istruzione domiciliare in Italia. La madre, che educa i figli nel bosco, sottolinea l'importanza di rispettare lo sviluppo individuale del bambino e la socializzazione come processo naturale, ponendo l'accento su approcci educativi alternativi rispetto alla scuola tradizionale.

