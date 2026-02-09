I giovani e le armi Il bilancio negativo | oltre 50 denunce e tre arresti in un anno

Negli ultimi dodici mesi, le forze dell’ordine hanno denunciato oltre cinquanta giovani per aver portato armi o oggetti pericolosi. Tre di loro sono stati invece arrestati. La situazione riguarda principalmente il porto di armi e oggetti atti a offendere, e preoccupa le autorità che cercano di intervenire prima che la situazione possa peggiorare.

Oltre cinquanta giovani denunciati per porto d’armi o oggetti atti a offendere nell’arco di un anno, tre invece quelli finiti in manette per la stessa ragione. I dati forniti dalla questura inquadrano nero su bianco il fenomeno delle armi bianche che si trovano nelle mani dei ragazzi per la città: la rilevazione interessa il solo comune capoluogo e raccoglie il numero di denunce fatte da tutte le forze dell’ordine durante il 2025. Nel complesso le persone deferite in stato di libertà di età compresa tra i 18 e i 25 anni risultano essere 57, significa una denuncia in media ogni 6-7 giorni. Nella maggior parte dei casi, spiegano dalla questura, si tratta di armi trovate in seguito a una perquisizione dopo l’intervento attivato per altre ragioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

