Mangiava scarafaggi per la fame bimbo muore negli USA Arrestata la madre | ha abbandonato sei figli

Una notizia drammatica arriva dalla Georgia, negli Stati Uniti, dove un bambino di un anno è deceduto dopo aver trascorso diverse ore in casa senza ricevere cibo. La madre è stata arrestata con l’accusa di aver abbandonato i suoi sei figli, lasciandoli senza assistenza. La vicenda evidenzia condizioni di grave disagio familiare e violazioni di tutela nei confronti dei minori. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità e le circostanze della morte del bambino.