Mangiava scarafaggi per la fame bimbo muore negli USA Arrestata la madre | ha abbandonato sei figli
Una notizia drammatica arriva dalla Georgia, negli Stati Uniti, dove un bambino di un anno è deceduto dopo aver trascorso diverse ore in casa senza ricevere cibo. La madre è stata arrestata con l’accusa di aver abbandonato i suoi sei figli, lasciandoli senza assistenza. La vicenda evidenzia condizioni di grave disagio familiare e violazioni di tutela nei confronti dei minori. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità e le circostanze della morte del bambino.
Una terribile storia di degrado familiare quella che arriva dallo Stato USA della Georgia: un bimbo di un anno è morto dopo essere rimasto in casa con i fratellini per ore senza cibo. Secondo uno degli altri piccoli avrebbe mangiato insetti per fame. Arrestata la madre per maltrattamenti su minori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Vogliono figli ma lei è sterile, violentano 14enne e la costringono a fare da madre surrogata: coppia arrestata in UsaSecondo l'accusa, la coppia avrebbe preso di mira la ragazzina che sarebbe stata abusata sessualmente dall'uomo con la complicità della compagna e...
Leggi anche: Tiziano Ferro: “Canto l’incomprensione con mia madre, ma la porta è aperta. Obbligato negli Usa per Victor e i figli”
Si parla di: Lo scarafaggio che mangia la plastica e la trasforma in energia.
Scarafaggi: «Ecco le 15 cose da fare in casa per evitare l'invasione e perché è importante difendersi tra marzo e aprile»In natura hanno un ruolo non di secondo piano: come le termiti, svolgono la funzione di decomporre la materia organica in natura. Scoprirne ... msn.com
Scarafaggi in casa, dagli avanzi di cibo alle scatole di cartone: tutti i metodi per tenerli lontani (una volta per tutte)Gli scarafaggi svolgono un ruolo importantissimo in natura, ma averne anche solo uno in casa è inaccettabile. Sebbene non trasmettano malattie ... msn.com