Vogliono figli ma lei è sterile violentano 14enne e la costringono a fare da madre surrogata | coppia arrestata in Usa

Secondo l'accusa, la coppia avrebbe preso di mira la ragazzina che sarebbe stata abusata sessualmente dall'uomo con la complicità della compagna e costretta a rimanere incinta per portare a termine una gravidanza che sarebbe dovuta servire a dare dei figli ai due. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Fingevano di fare stretching ma puntavano a rubare nelle auto lungo la Via Verde: arrestata una coppiaAlmeno otto i colpi accertati tra novembre 2025 e gennaio 2026 nelle aree di sosta della pista ciclopedonale della costa dei trabocchi.

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Le coppie - anche di amici, genitori e figli, colleghi, ecc. - che vogliono candidarsi hanno tempo fino al 29 marzo 2026 tramite Instagram o TikTok facebook