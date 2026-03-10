La Penna pronto a tornare in Serie A dopo i disastri di Inter Juve Cosa filtra sulla designazione arbitrale

L’arbitro La Penna si prepara a tornare in campo per una partita di Serie A dopo le recenti critiche sollevate durante le gare tra Inter e Juventus. La designazione ufficiale dovrebbe essere comunicata a breve e si attendono aggiornamenti sulla squadra arbitrale coinvolta. La sua presenza in campo è stata oggetto di discussione nelle ultime settimane, ma al momento non sono state annunciate variazioni o modifiche ufficiali.

L'arbitro La Penna è pronto a tornare a dirigere un match di Serie A dopo i disastri di Inter Juve. Ecco le ultime indiscrezioni. La Juve e l'intero panorama calcistico nazionale osservano con attenzione le prossime mosse dell'AIA. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'arbitro Federico La Penna sarebbe pronto a tornare a dirigere una gara di massima serie. Il direttore di gara romano rientrerebbe così in circolo a circa un mese dalle polemiche nate per la gestione di Inter-Juventus dello scorso 14 febbraio. Dopo aver trascorso un periodo di riflessione forzata arbitrando due match nel campionato cadetto, il fischietto dovrebbe ricevere nuovamente la fiducia di Gianluca Rocchi.