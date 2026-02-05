Il generale Vannacci ha deciso di lasciare la Lega e di non seguire più il partito di Matteo Salvini. La sua scelta ha scatenato una vera e propria caccia a chi vuole entrare in una nuova formazione politica, più a destra della Lega stessa. Intanto, a Lucca si continua a difendere la città senza lasciarsi attrarre da Futuro Nazionale, che cerca di farsi largo nel panorama politico. La situazione si fa più tesa, mentre i protagonisti cercano di consolidare le proprie posizioni.

"Vannacci? No, grazie": lo strappo del generale dalla Lega ha avviato la caccia a chi è disposto ad entrare nella nuova formazione politica che dovrebbe essere orientata più a destra dello stesso Carroccio. A Lucca, oltre che tra gli esponenti della Lega, da più parti si sono ipotizzati traslochi verso il nuovo movimento di Futuro Nazionale da parte di esponenti presenti in consiglio comunale, a cominciare da chi è all’interno di liste civiche. Uno scenario che non riguarderà i tre consiglieri di Difendere Lucca, il movimento che esprime nella giunta Pardini gli assessori Barsanti e Pisano: una chiara indicazione di non disponibilità la conferma il capogruppo in Comune Lorenzo Del Barga: la chiusura verso ogni ipotesi di percorso al fianco di Vannacci è netta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo ‘strappo’ di Vannacci. Difendere Lucca non si lascia tentare da Futuro Nazionale

Approfondimenti su Vannacci Lega

Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega e si stacca anche dall’Europarlamento.

Il generale Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Lo strappo di Vannacci agita la Lega, Simoni segue subito il generale. Crippa: Lasci il posto in Regione; La Lega prova ad evitare lo 'strappo' con il generale Vannacci; Vannacci fuori dalla Lega e anche dai Patrioti a Bruxelles; Vannacci, Salvini archivia lo strappo: Nessun rancore, la Lega esce rafforzata.

Lo strappo di Vannacci agita la Lega, Simoni segue subito il generale. Crippa: Lasci il posto in RegioneIl commissario: Listino bloccato? Ci siamo fidati delle persone sbagliate. Mossuto resta e spera nella scalata ... lanazione.it

Vannacci esce allo scoperto, che schiaffo a Salvini: È lui il traditore. Europarlamento? Non mi dimettoL’ex generale Roberto Vannacci lo dice a Repubblica, il giorno dopo lo strappo con la Lega, dopo che verso di lui il leader Salvini ha usato parole dure, dandogli del traditore. E’ Salvini che ha ... affaritaliani.it

Tre consiglieri comunali di Difendere Lucca tra i sostenitori. Lucca è un grande noi: “Il sindaco da che parte sta” facebook