Vannacci lascia la Lega anche all’Europarlamento | Vado avanti da solo Futuro Nazionale è realtà Giubilei | È un traditore

Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega e si stacca anche dall’Europarlamento. Dopo aver annunciato di andare avanti da solo, il generale in pensione ha fondato il movimento Futuro Nazionale. La decisione ha scatenato le prime reazioni: Giubilei lo ha definito un traditore. La sua scelta segna una rottura netta con la formazione di Salvini, mentre Vannacci si prepara a portare avanti un progetto indipendente.

Roberto Vannacci non è più membro del Gruppo dei Patrioti per l'Europa al Parlamento europeo, la formazione che ospita, oltre alla Lega, il Rassemblement National di Marine Le Pen. La decisione segue il suo abbandono della Lega, rendendo la sua permanenza incompatibile con il gruppo. Il Gruppo dei Patriot sottolinea che la Lega resta un partito partner a pieno titolo per i Patrioti, a livello europeo e la cooperazione prosegue invariata. Vannacci molla la Lega: «Inseguo un sogno». «Inseguo un sogno e vado lontano. Futuro Nazionale». Scrive così Roberto Vannacci sui social, ufficializzando di fatto la sua definitiva rottura con la Lega.

