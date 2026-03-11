Metro Napoli la Linea 6 prolunga l’orario | dal 23 marzo servizio fino alle 21.30 nei feriali

Da lunedì 23 marzo, la linea 6 della metropolitana di Napoli prolungherà il proprio orario di servizio fino alle 21.30 nei giorni feriali, secondo l’accordo tra l’azienda di trasporto pubblico e i sindacati. La decisione è stata comunicata dall’assessore Cosenza, in attesa dell’approvazione definitiva dell’ANSFISA. La modifica riguarda esclusivamente il servizio nei giorni lavorativi.

L'assessore Cosenza annuncia l'accordo tra ANM e sindacati per il prolungamento della Linea 6: da lunedì 23 marzo, salvo via libera ANSFISA, la metropolitana sarà attiva fino alle 21.30 nei giorni feriali. Nei weekend e festivi resta invariato l'orario attuale. Una buona notizia per i pendolari napoletani. La Linea 6 della metropolitana di Napoli allungherà il proprio orario di servizio nei giorni feriali, arrivando fino alle 21.30. L'accordo tra ANM e sindacati è stato siglato nella notte, e l'entrata in vigore è prevista da lunedì 23 marzo, subordinata al via libera di ANSFISA. A darne notizia è l'assessore alla Mobilità del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, attraverso i propri canali social: «Ci siamo. 🔗 Leggi su 2anews.it

