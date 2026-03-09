A Nuoro, tre automobili sono state incendiate durante la notte in via Mughina. L’incendio si è verificato poco prima delle due di notte, causando una situazione di emergenza nella zona. Le autorità stanno conducendo un’indagine per stabilire se si sia trattato di un episodio doloso. Al momento, non ci sono altre informazioni disponibili sulla dinamica o sui responsabili.

Poco prima delle due di notte, un rogo improvviso ha trasformato via Mughina a Nuoro in una scena di caos controllato. Tre autovetture, tutte appartenenti allo stesso proprietario, sono state completamente distrutte dalle fiamme. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco della sede centrale ha impedito che l’incendio si propagasse ai veicoli circostanti, ma le indagini hanno subito evidenziato la possibilità di una matrice dolosa. I primi accertamenti tecnici sono stati avviati immediatamente per stabilire l’origine precisa dell’accaduto. Sul luogo dell’evento, oltre al personale del 115 e ai pompieri, sono presenti i Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoro: tre auto bruciate, indagine per dolo in via Mughina

