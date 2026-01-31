Pietre cassonetti e auto bruciate Cosa resta a Torino dopo gli scontri

A un mese dallo sgombero del centro sociale Askatasuna, Torino vive ancora le conseguenze degli scontri. Sono stati dati alle fiamme pietre, cassonetti e auto, lasciando una scena di caos in corso Regina Margherita. Durante gli scontri, un uomo è rimasto ferito alla testa e un poliziotto è stato colpito alla gamba. La città si interroga su cosa resti di quei momenti di tensione.

AGI - A un mese dallo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino in corso Regina Margherita sono divampati incendi, un uomo è rimasto ferito alla testa e un agente è stato colpito alla gamba. Durante gli scontri è andata in fiamme anche una camionetta della polizia. .🔗 Leggi su Agi.itImmagine generica

