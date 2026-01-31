Pietre cassonetti e auto bruciate Cosa resta a Torino dopo gli scontri

A un mese dallo sgombero del centro sociale Askatasuna, Torino vive ancora le conseguenze degli scontri. Sono stati dati alle fiamme pietre, cassonetti e auto, lasciando una scena di caos in corso Regina Margherita. Durante gli scontri, un uomo è rimasto ferito alla testa e un poliziotto è stato colpito alla gamba. La città si interroga su cosa resti di quei momenti di tensione.

AGI - A un mese dallo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino in corso Regina Margherita sono divampati incendi, un uomo è rimasto ferito alla testa e un agente è stato colpito alla gamba. Durante gli scontri è andata in fiamme anche una camionetta della polizia. .🔗 Leggi su Agi.it Approfondimenti su Askatasuna Centro In migliaia per Askatasuna a Torino, dopo il corteo scattano gli scontri: a volto coperto lanciano bombe carta e incendiano cassonetti Migliaia di persone hanno attraversato le vie di Torino per manifestare contro lo sgombero di Askatasuna. Scontri al corteo di Askatasuna a Torino: razzi e bombe carta verso la polizia, la risposta con gli idranti. Cassonetti in fiamme Durante il corteo di Askatasuna a Torino, alcuni partecipanti hanno lanciato razzi e bombe carta contro le forze dell’ordine. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Askatasuna Centro Argomenti discussi: Pietre, container e auto bruciate, i dimostranti hanno cercato di entrare con la forza nel Parlamento serbo: la polizia ha usato la forza per disperderli. Io so con chi stare! Con i figli del popolo in divisa che assicurano ordine, legalità e sicurezza. Non sto con quei criminali di Askatasuna, annoiati figli di papà che, confidando nella impunità, stanno devastando Torino e scagliando pietre, petardi, bombe carta e - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.