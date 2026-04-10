Nel cuore della Barbagia, nella provincia di Nuoro, si trova Mamoiada, una zona nota per la produzione di Cannonau. Le vigne si estendono su terreni collinari, raggiungendo altitudini di circa 650 metri. Questa area si distingue tra i territori vitivinicoli sardi per la presenza di vigneti che si sviluppano in ambienti elevati e diversificati. La produzione di Cannonau è una delle caratteristiche principali di questa regione.

Fra le zone più interessanti del panorama vitivinicolo sardo c’è sicuramente quella di Mamoiada. Siamo al centro della Barbagia, nella provincia di Nuoro, con viti di collina, fino anche ai 650 metri di altitudine. Qui il Cannonau trova, si può ben dire, terreno fertile, ma non mancano le varietà a bacca bianca di tradizione, come l’uva Granazza. Il comune è noto in tutta la Sardegna per il famoso carnevale e le antiche maschere Mamuthones: si inizia per Sant’Antonio Abate il 16 gennaio e per giorni si accendono circa 40 fuochi da radici di alberi. Tantissimi i turisti, ma normalmente il paese conta circa 2.400 abitanti e, proporzione notevole, una quarantina di cantine: se alcune sono storiche, molte sono (ri)nate negli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mamoiada, Cannonau di Barbagia pronto a brillare

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