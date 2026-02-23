Fabregas a Como | un talento pronto a brillare?

Fabregas si trova a Como, dove il club punta a rafforzare la linea mediana con un giovane promettente. La decisione deriva dalla volontà di investire sui talenti emergenti, come Fabio Rispoli, che nel 2006 ha già attirato l'attenzione grazie alle sue qualità. La trattativa con il Catanzaro mira a portare il giocatore in Lombardia, con l’obiettivo di farlo maturare in un ambiente competitivo. La situazione resta in evoluzione, senza ancora un accordo definitivo.

Como guarda al centrocampo del futuro affidando la crescita di un giovane talento al Catanzaro. Fabio Rispoli, nato nel 2006, è al centro di una trattativa che punta a definire un rinnovo triennale al ritorno dal prestito, rafforzando una linea mediana destinata a crescere nel tempo. La scelta tecnica evidenzia la volontà di consolidare una struttura di mezzo di livello alto, in cui il ragazzo possa maturare in un contesto competitivo. Le presenze accumulate in stagione con la maglia del Catanzaro — 23 tra campionato e Coppa Italia — hanno rafforzato l’idea di inserirlo in una rotazione che possa offrire continuità e prospettiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Argomenti discussi: Fabregas: 'Il Como diventa forte se ha continuità'; Lite Allegri-Fabregas dopo Milan-Como: Sei un bambino cogli**e che ha cominciato ora; Allegri contro Fabregas dopo Milan-Como: Sei un bambino che ha iniziato ad allenare ora. La lite negli spogliatoi; Como, la lezione di Fabregas: Chiedo scusa, ho fatto una cosa anti-sportiva.

Sei un cog***e, sei un bambino: cosa è successo tra Allegri e Fabregas in Milan-ComoTensione tra i due allenatori dopo che Fabregas ha trattenuto Saelemaekers. Volano parole grosse anche nel tunnel ... ilfattoquotidiano.it

#Chivu (Inter -punti 64) in testa alla @SerieA #Fabregas (Como-punti 45) in lotta per la Champions #Cuesta (Parma punti 32) già salvo Tutti e tre hanno una cosa in comune: non sono usciti dai corsi di Coverciano tenuti dai dinosauri del calcio italiano x.com

Cesc #Fabregas sta impressionando alla guida del #Como portando la squadra nelle altissime posizioni del campionato di #SerieA, arrivando a un passo dalla qualificazione in Europa | Il tecnico spagnolo é stato messo nel mirino di una big del nostro campi - facebook.com facebook