Il 18 aprile, al Centro Commerciale Campania, si terrà uno spettacolo dal vivo con protagonista una mamma e sua figlia. L’evento prevede un momento di intrattenimento che coinvolgerà il pubblico presente, creando un’atmosfera di condivisione e calore. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sullo spettacolo o sugli eventuali ospiti coinvolti.

Mamma Giulia e Figlia Chiara, il 18 aprile al Centro Commerciale Campania uno show dal vivo che diventa un abbraccio di emozioni. Un pomeriggio speciale, fatto di sorrisi, complicità e momenti in cui è facile riconoscersi. Sabato 18 aprile alle 17:00, Piazza Campania ospita Mamma Giulia e Figlia Chiara, protagoniste di un minishow dal vivo capace di trasformare la quotidianità in pura emozione. Mamma e figlia, amatissime dal pubblico, hanno conquistato milioni di persone raccontando con ironia e spontaneità i gesti di ogni giorno: battute, piccoli contrasti, affetto autentico e quella magia semplice che nasce nel rapporto familiare. Dal salotto di casa al palco del Centro Commerciale Campania, portano con sé verità, leggerezza e un legame che arriva dritto al cuore. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Mamma Giulia e Figlia Chiara il 18 aprile al Centro Commerciale Campania

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INTERA GIORNATA INSIEME, MAMMAGIULIA E FIGLIACHIARA VANNO TUTTO IL GIORNO IN GIRO PER NEGOZI!

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Cari mamma e papà, Quando Giulia mi ha confessato di odiare la messa a letto, lo ha fatto sottovoce, quasi vergognandosi. E sapete una cosa Mi sono sentita meno sola, perchè anche io non lo sopporto e so che come lei ci sono tante altre mamme (e altri p - facebook.com facebook

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