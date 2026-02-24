Da Sanremo al Centro Commerciale Campania arrivano LDA e AKA7even

LDA e AKA7even arrivano al Centro Commerciale Campania per incontrare i fan e firmare copie del nuovo album, Poesie Clandestine. La visita è stata organizzata per promuovere il loro lavoro e permette ai fan di ricevere un autografo direttamente dagli artisti. I musicisti sono stati scelti per la loro popolarità tra i giovani e l’evento ha attirato molti appassionati. L’appuntamento si svolge in un momento di grande fermento musicale.

Al Centro Commerciale Campania, LDA e AKA7even, incontreranno il pubblico per un firmacopie esclusivo in occasione dell’uscita dell’album Poesie Clandestine. Il Centro Commerciale Campania si prepara ad accogliere un nuovo e attesissimo appuntamento dedicato alla musica e al pubblico più giovane. Giovedì 5 marzo, alle ore 20.00, in Piazza Campania, LDA e AKA7even, freschi della partecipazione al Festival di Sanremo, incontreranno il pubblico per un firmacopie esclusivo in occasione dell’uscita dell’album Poesie Clandestine. Un evento speciale che conferma il Campania come luogo di emozioni, incontri e appuntamenti dal vivo capaci di trasformare una semplice visita in un’esperienza da ricordare. 🔗 Leggi su 2anews.it

Lda e Aka7even in gara al 76esimo Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”Lda e Aka7even, due protagonisti della nuova scena pop italiana, si preparano a sorprendere il pubblico del Festival di Sanremo 2024.

LDA e Aka7even, Poesie clandestine, testo del brano in gara a Sanremo 2026LDA e Aka7even partecipano al Festival di Sanremo 2026 con il loro brano

SANREMO È: LDA & AKA SEVEN

Oggi comincia Sanremo: cantano tutti, ospiti Can Yaman e Tiziano Ferro (e si farà tardi)Dopo tanto parlarne, il Festival finalmente! Martedì 24 febbraio al via la prima serata: ecco che cosa vedremo ... msn.com

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: apre Ditonellapiaga e chiudono Lda e Aka 7even, tutti gli ospiti e i cantanti in ordine di uscitaDa Ditonellapiaga a Lda e Aka 7even: i 30 Big si esibiranno stasera con Conti, Pausini e Can Yaman. Tiziano Ferro super ospite ... ilfattoquotidiano.it

