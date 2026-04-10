Una donna e sua figlia sono state trovate morte a causa di un avvelenamento. Il legale del padre delle vittime ha rinunciato all’incarico, lasciando spazio a un nuovo avvocato di fiducia. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha risposto con numerosi “non ricordo” alle domande degli inquirenti. La vicenda è al centro di un’indagine giudiziaria che prosegue per chiarire le cause e i responsabili.

A prendere il posto dell'avvocato penalista Arturo Messere sarà Vittorino Facciolla, avvocato, consigliere regionale del Molise per il Partito Democratico ed ex assessore regionale Un nuovo colpo di scena ha segnato il giallo di Pietracatella (CB), con la rinuncia dell'incarico da parte del l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mamma e figlia morte avvelenate, legale del padre rinuncia all'incarico, tanti "non ricordo" nell'interrogatorio di Di Vita

Mamma e figlia morte avvelenate, l'avvocato rinuncia alla difesa di Gianni Di Vita: è il padre e marito delle due donne. Nuovi interrogatoriMamma e figlia morte avvelenate: l'avvocato Arturo Messere rinuncia ad assistere Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne di Pietracatella, in...

Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: l’avvocato di Gianni Di Vita rinuncia all’incaricoCAMPOBASSO – Il fascicolo sul giallo di Pietracatella resta contro ignoti e dunque al momento non ci sono indagati.

Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni nessuna traccia di ricina»

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Madre e figlia morte avvelenate, l'avvocato del padre rinuncia all'incaricoC'è un nuovo colpo di scena nel giallo di Pietracatella, stavolta però non è legato alle indagini bensì agli avvocati che seguono il caso. ansa.it

Mamma e figlia avvelenate a Campobasso, nuovi interrogatori. E l’avvocato del padre lascia l’incaricoL’avvocato Arturo Messere lascia l'incarico di legale di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a Campobasso, per motivi contingenti ... fanpage.it

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