Un avvocato ha deciso di rinunciare alla difesa di un uomo, che è padre e marito delle due donne morte in seguito a un avvelenamento a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Le due donne, madre e figlia, sono decedute dopo le festività natalizie. Sono in corso nuovi interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sulla vicenda.

Mamma e figlia morte avvelenate: l'avvocato Arturo Messere rinuncia ad assistere Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne di Pietracatella, in provincia di Campobasso, morte dopo Natale 2025 in circostanze ancora misteriose. Questa mattina il legale ha comunicato la sua decisione al diretto interessato. Interpellato dall'Ansa, Messere si è limitato a dire: «Rinuncio all'incarico per motivi contingenti, altro non posso dire». Nelle prossime ore, stando a quanto si apprende, l'incarico di assistere Gianni Di Vita sarà conferito all'avvocato Vittorino Facciolla. Facciolla è consigliere regionale ed è stato in passato segretario regionale del Pd, lo stesso partito nel quale Di Vita è stato negli anni scorsi a lungo tesoriere. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Mamma e figlia morte avvelenate, l'avvocato rinuncia alla difesa di Gianni Di Vita: è il padre e marito delle due donne. Nuovi interrogatori

Mamma e figlia avvelenate: parla l’avvocato di Gianni De Vita, marito e padre delle vittimePer ore, negli uffici della questura di Campobasso, si è provato a ricostruire ciò che è accaduto nei giorni che hanno preceduto una delle vicende...

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Gianni Di Vita rompe il silenzio: "Ho la...Altro... - facebook.com facebook

Madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella. Una trentina finora le persone ascoltate in Questura, a Campobasso. Mercoledì la lunga testimonianza di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi, padre di Sara, 15 anni, le due vittime. Anna Maria Carest x.com