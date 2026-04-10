A Pietracatella, nel Campobassano, una madre e sua figlia sono state trovate morte per avvelenamento, mentre l’avvocato di uno dei sospettati ha deciso di rinunciare all’incarico. Le indagini della procura sono ancora in corso e non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. La scena del fatto rimane sotto osservazione e le autorità continuano a lavorare per chiarire le cause e gli eventuali responsabili.

CAMPOBASSO – Il fascicolo sul giallo di Pietracatella resta contro ignoti e dunque al momento non ci sono indagati. Ma intanto si apprende che il legale di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne decedute per sospetto avvelenamento, ha rimesso il mandato. Questa mattina, 10 aprile 2026, l’avvocato Arturo Messere aveva comunicato la sua decisione a De Vita, che nei giorni scorsi era stato sentito in Questura come persona informata dei fatti. Messere si è limitato a dire: “Rinuncio all’incarico per motivi contingenti, altro non posso dire”. Si è parlato di un cambiamento di posizione per Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne, la moglie e la figlia 15enne, morte per sospetto avvelenamento da ricina dopo Natale 2025. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: l’avvocato di Gianni Di Vita rinuncia all’incarico

Madre e figlia morte a Campobasso, il legale di Gianni Di Vita rinuncia all’incarico(Adnkronos) – Nuovo colpo di scena nel giallo di Pietracatella, madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte dopo Natale.

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso con la ricina, dubbi di Bruzzone su Gianni Di Vita sopravvissutoRoberta Bruzzone è intervenuta nel caso della madre e della figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, vicino Campobasso.

Temi più discussi: Morte avvelenate, a Campobasso interrogati altri parenti e amici; Mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, nel sangue di Gianni Di Vita non ci sarebbe la ricina; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Madre e figlia avvelenate dalla ricina, interrogati Gianni e Alice di Vita. Esiti su autopsia solo entro la fine di aprile.

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Madre e figlia avvelenate, l’avvocato di Gianni Di Vita lascia. Il marito e padre delle vittime era stato interrogato come testimoneGianni Di Vita, marito e padre delle donne uccise dalla ricina, sostituisce il legale mentre le indagini si intensificano ... ilfattoquotidiano.it

L'avvocato Arturo Messere rinuncia ad assistere Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne di Pietracatella, in provincia di Campobasso, morte dopo Natale 2025 in circostanze ancora misteriose. Questa mattina il legale ha comunicato la sua decisione - facebook.com facebook

Il giallo di Pietracatella. Il legale di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate, ha rinunciato all’incarico per motivi contingenti. Sotto shock i compaesani della famiglia, increduli riguardo l’ipotesi che madre e figlia siano state uccise. @Tgr x.com