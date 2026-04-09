Dichiarato lo stato di emergenza per Abruzzo Basilicata Molise e Puglia Stanziati 50 milioni

Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza in quattro regioni del sud Italia a causa di eventi meteorologici eccezionali iniziati il 30 marzo 2026. Sono stati destinati 50 milioni di euro per far fronte alle conseguenze di queste calamità. La dichiarazione riguarda le regioni dell’Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, che hanno subito danni e disagi a causa delle intense precipitazioni e delle alluvioni verificatisi negli ultimi giorni.

È stato anche deliberato uno stanziamento di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Le risorse sono destinate all’attuazione dei primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. La somma è ripartita tra le regioni interessate come segue: 15 milioni di euro per la regione Abruzzo, cinque milioni per la regione Basilicata, 20 milioni per la regione Molise e dieci milioni per la regione Puglia. Si procederà con ordinanze del capo del dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le regioni interessate. “Il Molise è la zona più colpita. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Dichiarato lo stato di emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. Stanziati 50 milioni Maltempo Puglia: dichiarato lo stato di emergenza, arrivano 10 milioni di euroArriva la risposta ufficiale delle istituzioni dopo l?ondata di maltempo che ha messo in ginocchio il Mezzogiorno e, in particolare, la provincia di... Maltempo, news in diretta. In Molise riprese le ricerche dell’automobilista disperso. Emergenza in Abruzzo e PugliaRoma, 3 aprile 2026 – È ancora emergenza nel Centro-Sud investito da una violenta ondata di maltempo. Temi più discussi: Giochi Preziosi, oltre 300 lavoratori a rischio: dichiarato lo stato di agitazione a livello nazionale; Abruzzo martoriato dal maltempo, chiesto formalmente al governo lo stato di emergenza nazionale; In Veneto dichiarato lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi; L'Abruzzo ha chiesto lo stato di emergenza nazionale. Frana in Molise, dichiarato lo stato d’emergenza: riunione con Meloni. Puglia isolata, Italia spaccata in due: Non ci sono strade da Nord o SudLa Regione Molise ha dichiarato lo stato di emergenza dopo i gravi effetti dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio negli ultimi giorni, culminata ... thesocialpost.it In Veneto dichiarato lo stato di grave pericolosità per incendi boschiviLa protezione civile della Regione del Veneto informa che viste le condizioni meteo-climatiche e vegetazionali, è stato dichiarato oggi lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i te ... rainews.it IL CAPOLAVORO DI TRUMP E NETANYAHU L' #Iran ha dichiarato che qualsiasi petroliera di passaggio deve inviare un'e-mail indicando il proprio carico, dopodiché l'Iran le informerà del pedaggio da pagare in criptovalute. Le navi hanno pochi secondi per x.com Il 62enne newyorkese Rex Heuermann si è dichiarato colpevole dell'uccisione di sette donne tra il 1993 e il 2010, ammettendo inoltre un ottavo omicidio per il quale non era mai stato formalmente incriminato https://shorturl.at/7K38l - facebook.com facebook