Il 63% dei comuni umbri non può accedere ai fondi Ue Al via la Task-Force per rilanciare i piccoli municipi

Il 63% dei comuni umbri non riesce ad accedere ai fondi europei, mettendo a rischio lo sviluppo locale. Per affrontare questa situazione, è stata istituita una Task-Force dedicata a supportare i piccoli e medi municipi nell’ottenimento di risorse e nel miglioramento dei servizi. Questa iniziativa mira a rafforzare la collaborazione tra i comuni e favorire un rilancio sostenibile del territorio umbro.

Imposta di soggiorno: in arrivo aumenti tariffari in alcuni comuni umbri a forte vocazione turistica. Nell'indagine targata Agenzia Umbria Ricerche, il punto sullo strumento fiscale che nel 2025 ha generato un gettito complessivo di 7,66 milioni di euro. - facebook.com facebook

Comuni montani, salgono a circa 50 quelli umbri che si "salverebbero" con la nuova proposta x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.