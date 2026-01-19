Il 63% dei comuni umbri non può accedere ai fondi Ue Al via la Task-Force per rilanciare i piccoli municipi
Il 63% dei comuni umbri non riesce ad accedere ai fondi europei, mettendo a rischio lo sviluppo locale. Per affrontare questa situazione, è stata istituita una Task-Force dedicata a supportare i piccoli e medi municipi nell’ottenimento di risorse e nel miglioramento dei servizi. Questa iniziativa mira a rafforzare la collaborazione tra i comuni e favorire un rilancio sostenibile del territorio umbro.
I piccoli e medi comuni dell'Umbria, come quelli di altre regioni, hanno costi alti per erogare servizi essenziali e spesso sono costretti ad associarsi con altri comuni limitrofi più grandi (per welfare e polizia locale soprattutto). Il personale, negli ultimi anni, è minimo e sempre più spesso.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Valentino (Noi per Monteforte): "Task force degli uffici comunali al lavoro su fondi per opere e progetti"
Leggi anche: Fondi ai piccoli Comuni, Di Marco (Pd): “Il Click Day è stato un pastrocchio, la procedura va cancellata”
Tari, Arera boccia le tariffe di 63 comuni pugliesi: Pagliaro (FdI), "Caos annunciato, ora Decaro intervenga" - BARI – L’Arera, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha recentemente bocciato i piani economico- giornaledipuglia.com
Imposta di soggiorno: in arrivo aumenti tariffari in alcuni comuni umbri a forte vocazione turistica. Nell'indagine targata Agenzia Umbria Ricerche, il punto sullo strumento fiscale che nel 2025 ha generato un gettito complessivo di 7,66 milioni di euro. - facebook.com facebook
Comuni montani, salgono a circa 50 quelli umbri che si "salverebbero" con la nuova proposta x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.