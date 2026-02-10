Affari Tuoi Stefano De Martino preso alla sprovvista Un finale così non è mai successo

Stefano De Martino è rimasto senza parole durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì sera. Il conduttore ha definito la serata “una puntata da manuale”, lasciando intendere che qualcosa di inaspettato è successo. Il finale è stato così sorprendente che nessuno si sarebbe aspettato una conclusione simile.

“Una puntata da manuale”: così il conduttore Stefano De Martino ha definito quella andata di Affari Tuoi in onda nella serata di martedì 10 febbraio 2026. Il gioco della seguitissima trasmissione Rai è basato sulla fortuna – e da qui derivano parecchie polemiche. Nessun è in grado di prevedere come finirà una partita, nessun concorrente può avere la certezza di fare la scelta giusta. E il meccanismo incerto è apparso palese come non mai nel corso dell’avventura di Antonio, il pacchista arrivato dalla Calabria. La sua storia ha tenuto tutti con il fiato sospeso, De Martino compreso. Antonio osa e perde ad Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Dilei.it

Questa sera, su Rai 1, torna Affari Tuoi con una puntata che promette emozioni forti.

Durante l'ultima puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha avuto un confronto diretto con Gerry Scotti.

