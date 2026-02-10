Affari Tuoi Stefano De Martino preso alla sprovvista Un finale così non è mai successo
Stefano De Martino è rimasto senza parole durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì sera. Il conduttore ha definito la serata “una puntata da manuale”, lasciando intendere che qualcosa di inaspettato è successo. Il finale è stato così sorprendente che nessuno si sarebbe aspettato una conclusione simile.
“Una puntata da manuale”: così il conduttore Stefano De Martino ha definito quella andata di Affari Tuoi in onda nella serata di martedì 10 febbraio 2026. Il gioco della seguitissima trasmissione Rai è basato sulla fortuna – e da qui derivano parecchie polemiche. Nessun è in grado di prevedere come finirà una partita, nessun concorrente può avere la certezza di fare la scelta giusta. E il meccanismo incerto è apparso palese come non mai nel corso dell’avventura di Antonio, il pacchista arrivato dalla Calabria. La sua storia ha tenuto tutti con il fiato sospeso, De Martino compreso. Antonio osa e perde ad Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Dilei.it
