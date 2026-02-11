Affari Tuoi lei non molla mai… e Stefano De Martino resta senza parole | È così che si gioca

Stefano De Martino si è trovato senza parole durante una puntata di Affari Tuoi. La donna coinvolta non ha mollato, portando De Martino a commentare semplicemente: “È così che si gioca”. La trasmissione ha vissuto momenti intensi, con gli spettatori che hanno assistito a una sfida che ha fatto salire la tensione. La tensione si è fatta sentire, e anche il conduttore si è trovato in difficoltà davanti a quella scena.

Ci sono puntate che scorrono via lisce e poi ci sono quelle che ti fanno stringere i pugni sul divano. Una concorrente, una serie di scelte che sembrano folli e quel silenzio in studio che arriva sempre prima del colpo di scena. Mercoledì 11 febbraio, ad Affari Tuoi, la tensione si è sentita addosso. Lei si chiama Elena, viene dal Veneto e si presenta senza fronzoli: vive e lavora a Padova, è originaria di Maerne (Venezia) e lavora all'Università, in amministrazione. Accanto a lei c'è la sorella Roberta. E da lì, piano piano, la serata smette di essere "una puntata come tante". Sono la pecora nera della famiglia. Io vivo da sola a Padova e questa cifra farebbe comodo, ma rifiuto e vado avanti". Elena, impiegata dell'università di Padova, si è presentata ad "Affari Tuoi" accompagnata dalla sorella Roberta.

