Il Comune di Magnago ha ottenuto una sentenza favorevole in appello contro Inwit, garantendosi una somma superiore ai 300mila euro. La decisione riguarda una disputa legale tra le due parti e rappresenta un risultato positivo anche per le casse comunali. La vittoria si aggiunge a quella già conseguita in precedenza, consolidando la posizione dell’ente in questa controversia legale.

Magnago (Milano) - Una vittoria importante, non solo sul piano legale ma soprattutto per le finanze del Comune. Magnago incassa un risultato pieno nella lunga battaglia giudiziaria contro Inwit, ottenendo ragione anche in secondo grado e assicurandosi una somma complessiva che potrebbe superare i 300mila euro. La Corte d’Appello di Milano, con la decisione del 18 marzo 2026, ha infatti confermato la sentenza già pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio nel novembre 2025, ribadendo il diritto dell’ente a vedersi riconoscere i canoni non corrisposti per l’installazione di un ripetitore di telefonia su un terreno comunale. La vicenda. Al centro della vicenda, la posa – avvenuta anni fa – di un’infrastruttura nei pressi della piattaforma ecologica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Magnago contro Inwit: il Comune vince anche in appello e si assicura oltre 300mila euro

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