La Juve vince in Champions contro il Benfica e si assicura i playoff | ora sogna in grande

La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro il Benfica, con un punteggio di 2-0, assicurandosi matematicamente l'accesso ai playoff di Champions League. Con 12 punti, la squadra si mantiene in una posizione favorevole e guarda con ottimismo al prosieguo della competizione, confermando il buon percorso nel girone.

La Juve supera il Benfica per 2-0 e centra la qualificazione matematica ai playoff di Champions League, salendo a quota 12 punti e attestandosi al 15esimo posto. I portoghesi restano invece ventinovesimi con 6 punti, ormai praticamente eliminati. All’ Allianz Stadium di Torino la squadra di Spalletti offre una prova di maturità, reagendo con personalità alla recente battuta d’arresto e confermando segnali di crescita nel gioco e nelle soluzioni offensive. Il successo nasce da una gestione lucida dei momenti chiave, con una pressione costante e una manovra che trova sbocchi centrali efficaci. I bianconeri dimostrano di avere più armi rispetto al recente passato, sfruttando inserimenti e combinazioni rapide, pur lasciando aperto qualche interrogativo sulla gestione del vantaggio nel finale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La Juve regola il Benfica grazie a McKennie e Thuram e si assicura i playoffLa Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro il Benfica, grazie ai gol di McKennie e Thuram.

