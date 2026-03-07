Imu sugli enti non commerciali il Comune vince anche in appello contro Iacp Picciolo | Vittoria amara

Il Comune ha ottenuto una nuova vittoria in tribunale riguardo agli accertamenti Imu rivolti agli enti non commerciali. Dopo il primo grado, la sentenza di appello conferma il suo punto di vista contro l’Iacp. Il presidente dell’amministrazione ha commentato la decisione definendola una vittoria amara. La vicenda riguarda le contestazioni sulla tassazione degli immobili appartenenti a organizzazioni non profit.

Il Comune ottiene una nuova vittoria nel contenzioso sugli accertamenti Imu nei confronti degli enti cosiddetti “non commerciali”. La Corte di giustizia tributaria ha infatti respinto l’appello dello Iacp, confermando la legittimità degli accertamenti notificati da Palazzo Zanca per circa 2,9 milioni di euro relativi a cinque annualità. La decisione, arrivata il 4 marzo, segue la sentenza favorevole già ottenuta in primo grado e il precedente rigetto dell’istanza di sospensiva presentata dall’istituto. Per il Comune si apre così la strada alla riscossione delle somme contestate. Il contenzioso rientra nella più ampia attività di verifica avviata dall’amministrazione nel 2024 sugli enti che usufruiscono dell’esenzione Imu. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

