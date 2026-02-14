Terza maglia Juve stagione 2026-27 | base nera e dettagli in oro novità sul logo Tutti i dettagli sul nuovo kit – FOTO

La terza maglia della Juve per la stagione 2026-27 ha fatto il suo debutto, dopo che le prime foto sono state diffuse online. La nuova divisa, firmata Adidas, si distingue per una base nera e dettagli dorati, che danno un aspetto più deciso al team. Tra le novità, il logo della squadra viene riproposto in una versione aggiornata, che ha già suscitato commenti tra i tifosi. L’immagine del kit mostra anche un taglio più aggressivo e linee più affilate rispetto al passato.

Terza maglia Juve stagione 2026-27, le prime immagini del kit Adidas svelano un look aggressivo con base nera e il ritorno del logo moderno. Il mondo del calcio corre veloce e, mentre la stagione attuale entra nel vivo con le sfide decisive, lo sguardo dei tifosi e degli addetti ai lavori si proietta già al futuro estetico della Vecchia Signora. In rete iniziano a circolare le prime immagini esclusive che svelano i dettagli della Terza maglia Juve stagione 2026-27, un kit che promette di far discutere e accendere la passione dei sostenitori bianconeri. La foto pubblicata dal portale Footy Headlines offre uno sguardo chiaro e dettagliato sulle scelte stilistiche operate dallo sponsor tecnico Adidas per il prossimo anno, confermando la volontà di osare con design innovativi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Terza maglia Juve stagione 2026-27: base nera e dettagli in oro, novità sul logo. Tutti i dettagli sul nuovo kit – FOTO Maglia Inter 2026-2027, nuove indiscrezioni sul kit home dei nerazzurri per la prossima stagione: ecco quali sono i dettagli svelati! – FOTO Sono emerse nuove indiscrezioni sulla maglia ufficiale dell'Inter per la stagione 2026-2027. Maglia Juve pre match 2026/27: spuntano i primi spoiler sul nuovo kit! L’indiscrezione – FOTO Appaiono le prime foto della maglia pre-match della Juventus per la stagione 202627. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Juve, le strisce orizzontali della quarta maglia dividono i tifosi: ma c'è un precedente storico...; Nuova quarta maglia Juventus 2025-26: Adidas sceglie le strisce orizzontali; Adidas Sgura Juventus 25-26 Quarta maglia filtrata; Napoli, Conte a caccia della vittoria numero 400. Juventus, la terza maglia della stagione 2025/2026 uscirà in settimana: quando potrà debuttare in campoLa stagione della Juventus è iniziata già da qualche settimana ma le novità non sono ancora finite. Oltre ovviamente ai nuovi acquisti che ancora non sono scesi in campo come Edon Zhegrova e Lois ... calciomercato.com Juventus, ecco anche la terza maglia: sarà blu e con la zebra nel logo FOTOOltre alla prima maglia, l`home kit per la prossima stagione (LEGGI QUI) arrivano per la Juventus dal canale youtube Football Shirts - Vietnam Zone le prime immagini. calciomercato.com Ispirata ai murales che colorano il barrio con la bandiera azul y oro, la terza maglia del Boca Juniors è molto più di una semplice divisa alternativa. Il design è bianco, attraversato da strisce orizzontali blu e gialle. Un equilibrio elegante, quasi artistico, che richi facebook Affrontiamo la Juventus alle 20:45 per una sfida serale di Serie A, indossando la terza maglia. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt l.mws.com/tOUBR3 #AvantiLazio x.com