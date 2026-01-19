antonio medugno in procura dopo la denuncia ad alfonso signorini per violenza sessuale ed estorsione

Antonio Medugno si è presentato in Procura per essere ascoltato in seguito alla denuncia nei confronti di Alfonso Signorini, accusato di violenza sessuale ed estorsione. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, coinvolge le rispettive parti e richiede ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti. Gli sviluppi recenti segnano un passo importante nel procedimento giudiziario in corso.

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip nell’edizione 2021 – 2022, è ascoltato in Procura dopo la denuncia al giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione. Medugno è sentito come teste-parte offesa proprio in relazione alla denuncia depositata alla Procura poco prima dello scorso Natale, dopo aver rilasciato anche un’intervista a “Falsissimo” di Fabrizio Corona. Antonio Medugno in Procura per il caso Signorini La denuncia di Antonio Medugno contro Alfonso Signorini La difesa di Alfonso Signorini Antonio Medugno in Procura per il caso Signorini Stando a quanto riportato dall’agenzia ANSA, è in corso in Procura a Milano la testimonianza, davanti ai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, di Antonio Medugno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La Procura di Milano ha avviato un’indagine nei confronti di Alfonso Signorini, accusato di violenza sessuale ed estorsione, a seguito della denuncia di Antonio Medugno. Gli avvocati del conduttore affermano di essere tranquilli, sottolineando che dimostreranno l’insussistenza delle accuse e che Medugno si è spesso proposto in modo insistente per ottenere visibilità in televisione.

La Procura di Milano ha avviato un'indagine nei confronti di Alfonso Signorini, sotto accusa di violenza sessuale ed estorsione. La misura segue la denuncia presentata recentemente dall’ex gieffino Antonio Medugno. Al momento, si tratta di un atto dovuto e in fase di approfondimento, nel rispetto del procedimento giudiziario in corso.

