Nel caso di Pietracatella, si sono verificati sviluppi sorprendenti: l'avvocato che seguiva il marito delle due donne decedute ha deciso di ritirarsi dall'incarico. La vicenda riguarda la morte di madre e figlia, avvenuta per avvelenamento, e il passaggio di ruoli nell'ambito legale si somma alle indagini in corso. La scelta del legale si è verificata improvvisamente, lasciando il marito senza difensore.

Un nuovo clamoroso colpo di scena nel Giallo di Pietracatella, la morte di madre e figlia avvelenate: l'avvocato penalista Arturo Messere ha deciso di rinunciare all'improvviso alla difesa del marito e padre delle donne, Gianni Di Vita. La decisione è stata comunicata nella mattinata, quando il legale ha informato direttamente il suo assistito della scelta di lasciare l’incarico. Una mossa inattesa che arriva mentre l’inchiesta entra in una fase particolarmente delicata e che aggiunge ulteriori interrogativi a una vicenda già complessa. Contattato dal Corriere della Sera per chiarire le ragioni del passo indietro, Messere ha parlato di " motivi contingenti ", senza fornire ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Madre e figlia avvelenate, clamoroso: l'avvocato rinuncia alla difesa del marito

Mamma e figlia morte avvelenate, l'avvocato rinuncia alla difesa di Gianni Di Vita: è il padre e marito delle due donne. Nuovi interrogatoriMamma e figlia morte avvelenate: l'avvocato Arturo Messere rinuncia ad assistere Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne di Pietracatella, in...

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Madre e figlia avvelenate a Campobasso, l'avvocato del marito rinuncia all'incarico: cosa sappiamo finoraArturo Messere, il legale che ha assistito Gianni Di Vita e la figlia maggiore durante l'interrogatorio fiume di mercoledì, non li difenderà più. Ha parlato di «motivi contingenti». Gli interrogatori ... vanityfair.it

Madre e figlia avvelenate, l’avvocato di Gianni Di Vita lascia. Il marito e padre delle vittime era stato interrogato come testimoneGianni Di Vita, marito e padre delle donne uccise dalla ricina, sostituisce il legale mentre le indagini si intensificano ... ilfattoquotidiano.it

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