Tombola col morto commedia in vernacolo fiorentino di Massimo Beni
Tombola fortissimamente tombola domenica 22 Marzo al Teatro degli Scalini. Nell'anno del 60° anniversario dell'alluvione di Firenze, una divertentissima commedia che ripercorre quei giorni attraverso le vicende di due amanti clandestini. Spettacolo per ogni età. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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