MA Acqua S Bernardo – Valsa Group Modena 0-3 | Ora le seminifinali

Nel secondo match dei playoff per il quinto posto, la squadra di Modena ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro Cuneo. La partita si è svolta in trasferta e ha visto i modenesi partire con il sestetto formato da Giraudo e Buchegger in diagonale, mentre a banda erano schierati Bento e Massari. Al centro hanno giocato Sanguinetti e Anzani, con Perry libero nel ruolo di difensore.

Vittoria piuttosto netta e agevole per Modena nella gara 2 dei playoff 5° posto in casa di Cuneo. Modena parte con il sestetto composto da Giraudo-Buchegger in diagonale principale, Bento-Massari di banda, Sanguinetti-Anzani al centro con Perry libero. Cuneo risponde con Baranowicz al palleggio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 | Vittoria convincente per i gialliInizia in discesa la serie dei canarini contro Cuneo, valevole per i playoff quinto posto. Lube Civitanova – Valsa Group Modena 2-3 | Impresa GialloblùModena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con... Temi più discussi: Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 | Vittoria convincente per i gialli; Valsa Group Modena-MA Acqua S. Bernardo Cuneo 3-0, le pagelle di gara 1; Modena Volley: il quarto di finale play off quinto posto contro Cuneo; Play Off 5° posto, Modena-Milano l’altra semifinale. Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 | Vittoria convincente per i gialliInizia in discesa la serie dei canarini contro Cuneo, valevole per i playoff quinto posto. Per i ragazzi di coach Giuliani una vittoria netta dopo la delusione della sconfitta con Piacenza. modenatoday.it Play Off 5° Posto: Modena in semifinale, eliminata CuneoLa squadra di Giuliani si impone con un netto 0-3 (17-25, 25-27, 19-25) e potrà sfidare Milano per conquistare il diritto a giocare la finale che vale un posto nella prossima Challenge Cup ... tuttosport.com Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca – Quarti di Finale, Gara 2 La Valsa Group Modena supera in tre set la MA Acqua S.Bernardo Cuneo in Gara 2 dei Quarti dei Play Off 5° Posto di SuperLega Credem Banca. Gara 2 Quarti – Play Off 5° Posto Super - facebook.com facebook