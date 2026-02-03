Esce Radici in movimento documentario prodotto dal Centro Studi Valle Imagna

Si avvicina l’anteprima di “Radici in movimento”, il nuovo documentario prodotto dal Centro Studi Valle Imagna. Racconta storie di emigrazione e di accoglienza nella valle, con immagini che cercano di mettere in luce le tradizioni e le radici delle zone rurali montane. La regia è di Rosa Galantino e Luigi Ceccarelli. L’associazione di Sant’Omobono, guidata da Antonio Carminati, ha già dedicato molti sforzi a questo progetto, che si propone di conservare e condividere le storie di questa parte di montagna.

C'è attesa per l'anteprima di Radici in movimento. Storie di emigrazione e accoglienza in Valle Imagna, il documentario prodotto dal Centro Studi Valle Imagna per la regia di Rosa Galantino e Luigi Ceccarelli, ultimo progetto audiovisivo in ordine di tempo dedicato dall'associazione di Sant'Omobono diretta da Antonio Carminati alla documentazione di storia e tradizioni delle aree rurali montane, non solo della valle. L'evento si svolgerà venerdì 6 Febbraio alla Sala Cinema San Fermo della Parrocchia di Almè con inizio alle 20.30 alla presenza degli autori e vedrà, oltre la proiezione del film, la presentazione del dvd e del progetto che ha originato la realizzazione del film.

