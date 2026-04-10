L' Upo premia i suoi studenti migliori | riconoscimento speciale ad Alessandro Barbero

L’Università del Piemonte Orientale ha annunciato un evento dedicato ai laureati e alle laureate più meritevoli dell’anno accademico 2023-24. L’appuntamento si terrà martedì 28 aprile 2026 alle 17 nell’Auditorium Cattaneo del Campus Perrone a Novara. Durante la cerimonia saranno consegnati riconoscimenti speciali nell’ambito di Inter Bonos Meliores, un’iniziativa rivolta a premiare il successo degli studenti più brillanti.

Upo è pronta a ringraziare le migliori laureate e i migliori laureati dell’anno accademico 2023-24 grazie a Inter Bonos Meliores, l’evento a loro dedicato che si terrà martedì 28 aprile 2026, alle 17, all’Auditorium Cattaneo nel Campus Perrone a Novara.Dopo il saluto inaugurale del rettore Menico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Latina premia i suoi migliori sportiviAl teatro D’Annunzio la cerimonia di consegna dei 10 premi che rientrano nelle categorie “Sportiva e Sportivo dell’anno”, “Una vita per lo sport” e... Leggi anche: Sondalo premia i suoi studenti più meritevoli