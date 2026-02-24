Latina premia i suoi migliori sportivi

Latina celebra i suoi sportivi più meritevoli, riconoscendo il loro impegno e successi nel 2025. La premiazione si terrà al teatro D’Annunzio, mercoledì 25 febbraio alle 17, con una cerimonia che coinvolge atleti di diverse discipline. Il premio intende valorizzare chi ha contribuito a far conoscere la città attraverso risultati concreti e sacrifici quotidiani. La serata vedrà la partecipazione di numerosi appassionati e rappresentanti sportivi locali.

Al teatro D'Annunzio la cerimonia di consegna dei 10 premi che rientrano nelle categorie "Sportiva e Sportivo dell'anno", "Una vita per lo sport" e "Sport e solidarietà" , quelli che si sono distinti nel corso del 2025. La cerimonia è in programma dalle 17 di mercoledì 25 febbraio al teatro D'Annunzio dove si svolgerà l'evento dedicato a chi ha portato in alto il nome della città con talento, passione e determinazione. Nel corso della serata verranno assegnati dieci premi che rientrano nelle categorie "Sportiva e Sportivo dell'anno", "Una vita per lo sport" e "Sport e solidarietà".

