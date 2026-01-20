Nerone torna dal vivo con il Winter Tour 2026, annunciato dopo il successo dello show ai Magazzini Generali di Milano. Domani si esibirà all’Alcazar di Roma, proseguendo un percorso che ha riscosso grande interesse tra il pubblico. Il tour, prodotto da Plasma Concerti, rappresenta un’occasione per ascoltare nuovamente l’artista in un contesto intimo e curato.

Dopo il sold-out dello scorso 22 ottobre ai Magazzini Generali di Milano, Nerone annuncia il nuovo e attesissimo Winter Tour 2026, prodotto da Plasma Concerti. A partire dal 6 dicembre, l’artista porterà sui palchi di alcuni dei più importanti club italiani il meglio del suo ultimo album “Penkiller”, insieme ai brani più amati del suo repertorio. Un tour che arriva a coronamento di un periodo particolarmente intenso e significativo per la carriera di Nerone, da sempre riconosciuto come uno dei performer più solidi e potenti della scena rap italiana. Ad accompagnare l’annuncio del tour, è stato pubblicato lo scorso 3 dicembre il nuovo album dal vivo “Nerone Live 2025”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube in formato video. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nerone: dopo l’annuncio del Winter Tour 2026, domani il live all’Alcazar di Roma

