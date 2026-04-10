Lombardia selvaggia dagli orsi ai lupi passando per i cinghiali | convivenze più difficili crescono timori e danni

In Lombardia, la presenza di orsi, lupi e cinghiali è aumentata negli ultimi anni, portando a una maggiore diffusione di animali selvatici nelle aree rurali e montane. Le convivenze tra queste specie e le comunità locali diventano più complicate, con segnali di timori crescenti e danni alle coltivazioni e alle proprietà. I maschi giovani sono spesso protagonisti di spostamenti e comportamenti di espansione territoriale in cerca di femmine.

MIilano, 10 aprile 2026 – Maschi, giovani, alla conquista di un territorio tutto loro e alla ricerca di femmine. Arrivano dal Trentino, ma ormai sono di casa anche sulle montagne e nei boschi della Lombardia. Sono otto orsi bruni, che si aggirano tra le province di Bergamo, Brescia, Sondrio, con sortite anche in provincia di Lecco. Presenza dell'orso in Lombardia. “Nel 2024, i segni di presenza dell’orso sul territorio della Lombardia sono stati in tutto 78, in aumento rispetto all’anno precedente – spiegano Raffaello Vigani e Federico Rapelli di Polis Lombardia con Paolo Sckokai della Cattolica di Milano, nell’ultimo rapporto su grandi predatori in regione –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lombardia selvaggia, dagli orsi ai lupi passando per i cinghiali: convivenze più difficili, crescono timori e danni Lupi, orsi, cinghiali e nutrie in Lombardia: "Dati incerti, rischio animali confidenti"È difficile programmare piani di contenimento della fauna selvatica considerata “nociva”, in Lombardia, soprattutto per una questione di dati, che... Leggi anche: Dagli squali agli orsi passando per le aquile le specie animali taggate Bear Attacks Wild Boar Nest! Intense Wildlife Encounter! Si parla di: Lombardia selvaggia, dagli orsi ai lupi passando per i cinghiali: convivenze più difficili, crescono timori e danni. Lupi, orsi, cinghiali e nutrie in Lombardia: Dati incerti, rischio animali confidentiDagli otto orsi maschi individuati ai 50 branchi di lupi, fino all’ipotesi provocatoria del panino alla nutria: il punto sulla fauna selvatica in Lombardia. L'esperto: Un cane aggressivo è più peri ... milanotoday.it Ecco chi sono i grandi predatori che minacciano boschi e fiumi di Lombardia (ci sono orsi e lupi)Questo pomeriggio le Commissioni Agricoltura e Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine si sono riunite per analizzare insieme i risultati emersi dalla ricerca di Polis Lombardia ... comozero.it