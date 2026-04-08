Lupi orsi cinghiali e nutrie in Lombardia | Dati incerti rischio animali confidenti

Da milanotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Lombardia, la presenza di lupi, orsi, cinghiali e nutrie sta generando preoccupazioni legate alla gestione della fauna selvatica considerata nociva. Tuttavia, le stime sulla crescita di questi animali e sull’efficacia delle misure di contenimento sono spesso poco chiare. La difficoltà nel reperire dati precisi rende complicato pianificare interventi mirati e coordinati per affrontare eventuali rischi legati a questa situazione.

È difficile programmare piani di contenimento della fauna selvatica considerata “nociva”, in Lombardia, soprattutto per una questione di dati, che non sono sempre facili da definire, in merito a quanto stiano crescendo i problemi e quanto siano efficaci le misure adottate. Lo ha detto Paolo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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