Lupi orsi cinghiali e nutrie in Lombardia | Dati incerti rischio animali confidenti

In Lombardia, la presenza di lupi, orsi, cinghiali e nutrie sta generando preoccupazioni legate alla gestione della fauna selvatica considerata nociva. Tuttavia, le stime sulla crescita di questi animali e sull’efficacia delle misure di contenimento sono spesso poco chiare. La difficoltà nel reperire dati precisi rende complicato pianificare interventi mirati e coordinati per affrontare eventuali rischi legati a questa situazione.

È difficile programmare piani di contenimento della fauna selvatica considerata “nociva”, in Lombardia, soprattutto per una questione di dati, che non sono sempre facili da definire, in merito a quanto stiano crescendo i problemi e quanto siano efficaci le misure adottate. Lo ha detto Paolo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Siena invasa da animali selvatici. Branco di lupi in viale Toselli, cinghiali lungo viale Sclavo Alpi: lupi e orsi diventano risorsa per il turismoLa conferenza di chiusura del progetto transfrontaliero INDIALPS si terrà domani, portando alla luce strategie concrete per il turismo sostenibile... Lupi, orsi, cinghiali e nutrie in Lombardia: Dati incerti, rischio animali confidentiDagli otto orsi maschi individuati ai 50 branchi di lupi, fino all’ipotesi provocatoria del panino alla nutria: il punto sulla fauna selvatica in Lombardia. L'esperto: Un cane aggressivo è più peri ... milanotoday.it In Lombardia vivono 8 giovani orsi maschi e una cinquantina di lupiMilano, 8 apr. (askanews) – Una ricerca di Polis Lombardia sulla presenza dei grandi predatori e delle specie invasive nella regione indica la presenza sul territorio di otto giovani orsi maschi e una ... askanews.it