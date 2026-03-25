Estate INPSieme Senior 2026 | le FAQ dell’INPS per coniugi accompagnatori e figli con disabilità grave ammessi al bando Iscrizioni dal 23 marzo al 14 aprile

Da orizzontescuola.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INPS ha pubblicato le FAQ relative al bando Estate INPSieme Senior 2026, dedicato a coniugi, accompagnatori e figli con disabilità grave ammessi alla selezione. Le iscrizioni sono aperte dal 23 marzo al 14 aprile, con risposte ufficiali che riguardano requisiti, scadenze, modello ISEE, modalità di accompagnamento, scorrimenti delle graduatorie e eventuali penali. La guida comprende le informazioni necessarie per partecipare al bando.

Guida completa alle risposte ufficiali del bando Estate INPSieme Senior 2026: requisiti, scadenze, modello ISEE, accompagnatori, scorrimento graduatorie e penali L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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