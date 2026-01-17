L’Università di Firenze si presenta alle future matricole | tre giorni di open day

L’Università di Firenze invita le future matricole a un evento di tre giorni dedicato all’open day. Durante questa occasione, studenti e famiglie potranno conoscere i diversi percorsi di studio offerti dall’ateneo, incontrare docenti e scoprire le opportunità che l’università mette a disposizione. L’obiettivo è fornire informazioni chiare e precise per aiutare le future matricole a scegliere con consapevolezza il proprio percorso accademico.

Firenze, 17 gennaio 2026 – L’ Università di Firenze si presenta alle future matricole e organizza per tre giorni di seguito un open day per permettere alle future matricole di conoscere i vari percorsi di studio che si possono intraprendere all’ateneo fiorentino. L’appuntamento è per tre giorni, giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 febbraio, presso il Campus Morgagni (viale Morgagni 40-44 – ore 9.30). In questi giorni si terrà dunque l’Open day dell’Ateneo fiorentino: si tratta di un percorso interattivo dove sarà possibile scoprire i corsi di laurea, le attività e i servizi agli studenti predisposti dall’università di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Università di Firenze si presenta alle future matricole: tre giorni di open day Leggi anche: Future mamme. Open day in ospedale Leggi anche: Calzaturiero, open day alla scuola del Cercal: si presenta il corso di istruzione e formazione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. L’Università di Firenze si presenta alle future matricole: tre giorni di open day - Dal 5 al 7 febbraio sportelli di orientamento, laboratori e lezioni con i docenti al Campus Morgagni per conoscere l’ateneo fiorentino, ecco come partecipare ... lanazione.it

L’Università di Firenze esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Valeria Fedeli, già Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.