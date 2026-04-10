Avellino Basket stop per Dell’Agnello | il report medico

In casa Avellino Basket si registra una battuta d’arresto a causa di un infortunio di Giacomo Dell’Agnello. Il giocatore ha subito un problema che lo ha costretto a interrompere gli allenamenti e le partite in corso. La società ha reso noto il report medico, che conferma l’assenza di Dell’Agnello per un certo periodo. La squadra dovrà fare a meno del suo contributo nelle prossime gare.

Tempo di lettura: < 1 minuto Brutte notizie in casa Unicusano Avellino Basket: Giacomo Dell’Agnello si ferma per infortunio. Gli esami effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato un problema muscolare che costringerà l’atleta a uno stop, con tempi di recupero ancora da definire con precisione. LA NOTA. “L’Unicusano Avellino Basket comunica che l’atleta Giacomo Dell’Agnello, in seguito agli accertamenti strumentali effettuati nella giornata di giovedì, ha riportato una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro. Il giocatore ha già iniziato il protocollo di recupero ed osserverà un periodo di riposo in attesa di ulteriori esami, necessari a definire con precisione l’entità della lesione ed i tempi di rientro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino Basket, stop per Dell’Agnello: il report medico Leggi anche: Avellino, stop Izzo: ecco il report ufficiale Dell’Agnello trascina Avellino: “Siamo solidi, ora dieci finali senza limiti”Una prestazione solida e autoritaria permette agli uomini di Avellino di respingere ogni tentativo di rimonta di Cividale, confermando una crescita... Temi più discussi: Avellino Basket: stop per Dell'Agnello, salterà la gara con la Gemini Mestre; Unicusano Avellino Basket: Prevendita aperta per il match decisivo contro Ruvo di Puglia; Avellino Basket, Di Carlo: Ritornare subito alla vittoria, il destino nelle nostre mani; Unicusano Avellino Basket, il pregara di questa sera contro la Ferraroni Ju.Vi. Cremona. La JuVi Cremona passa al PalaDelMauro: sconfitta per AvellinoAl PalaDelMauro arriva uno stop pesante per l’Unicusano Avellino Basket, battuta 83-72 dalla Ferraroni JuVi Cremona al termine di una gara in cui hanno inciso in maniera determinante le ... pianetabasket.com Lewis e Mussini firmano il riscatto di Avellino, Mestre sconfittaAl Taliercio arriva il successo dell'Unicusano Avellino Basket sulla Gemini Mestre, gli irpini violano il campo veneziano con il punteggio di 83-85. basketinside.com Avellino Basket Iniziata la prevendita online per la sfida contro Ruvo di Puglia - facebook.com facebook