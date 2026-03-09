L’Unicusano Avellino Basket incontra gli studenti del Liceo Marone

L’Unicusano Avellino Basket ha incontrato gli studenti del Liceo Marone mercoledì 11 marzo alle ore 9, nell’ambito del progetto Sport e Scuola. L’evento ha visto la presenza della squadra e dei ragazzi, che hanno partecipato a un incontro organizzato nella scuola. La giornata si è concentrata sulla promozione dell’attività sportiva tra i giovani e sulla condivisione di esperienze.

I tesserati della società avellinese torneranno tra i banchi di scuola come testimonial della propria esperienza personale e sportiva, sottolineando il valore dello sport come strumento di crescita educativa e umana Prosegue senza sosta il progetto Sport e Scuola promosso quest’anno dall’Unicusano Avellino Basket. Mercoledì 11 marzo, alle ore 9.30, una delegazione del club biancoverde guidata da coach Di Carlo e di cui faranno parte anche Zerini, Mussini, Lewis e Cicchetti incontrerà gli studenti del Liceo Statale Publio Virgilio Marone presso la sede dell’Istituto, in via Tuoro Cappuccini 75. Come già avvenuto nei precedenti appuntamenti, i... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Basket, l'OraSì incontra gli studenti del liceo sportivo. Focus sulla cultura della sconfitta e la ripartenzaUno degli interventi all'interno dell’incontro è stato dell’allenatore giallorosso Andrea Auletta, che ha condiviso con i ragazzi la propria...

L'Unicusano Avellino Basket riprende gli allenamenti in vista del match contro RietiL’Unicusano Avellino Basket rende noto che oggi, dopo il successo conquistato all’Allianz Cloud contro la Wegreenit Urania Milano, la squadra...

Aggiornamenti e notizie su Unicusano Avellino Basket

Temi più discussi: Urania Milano-Unicusano Avellino | La diretta testuale; Unicusano Avellino Basket alla prova Urania: all’Allianz Cloud sfida da play-off; Urania MIlano-Unicusano Avellino Basket 100-101, l'analisi di Di Carlo (Guarda il video); Unicusano Avellino Basket.

Unicusano Avellino Basket, ripresa degli allenamenti in vista del match contro RietiL’Unicusano Avellino Basket rende noto che oggi, dopo il successo conquistato all’Allianz Cloud contro la Wegreenit Urania Milano, la squadra riprenderà la preparazione con una doppia seduta di allena ... msn.com

Avellino Basket da applausi batte l'Urania Milano con Jurkatamm allo scadereAll'Allianz Cloud l'Unicusano Avellino Basket ha battuto 100-101 Wegreenit Urania Milano, la squadra più calda del momento della Serie A2 OldWildWest. In un match duro, perchè la formazione di casa ha ... msn.com

Due stagioni. Una maglia. jarenlewis raggiunge quota 1002 punti ed entra nella storia biancoverde. #jarenlewis #millepunti #avellinobasket #unicusano #unicusanobari - facebook.com facebook