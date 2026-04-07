Elezioni Ungheria | JD Vance arriva a Budapest per sostenere Viktor Orbán

Da metropolitanmagazine.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dalle elezioni in Ungheria, il vicepresidente degli Stati Uniti è arrivato a Budapest e si è recato all’aeroporto di Ferihegy. La visita si è svolta in un periodo di grande attenzione politica nel paese, senza dettagli su incontri o dichiarazioni ufficiali. La presenza di questa figura internazionale si inserisce nel contesto delle elezioni ormai imminenti nel paese.

A pochi giorni dalle elezioni ungheresi, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all’aeroporto di Ferihegy di Budapest. L’obiettivo è di sostenere la campagna elettorale del primo ministro Viktor Orbán. Tensione prima delle elezioni: Vance arriva a Budapest per sostenere Orbán. Ormai mancano pochi giorni alle elezioni che si terranno questo 12 aprile e la tensione per Viktor Orbán non accenna a placarsi. Il rivale del primo ministro ungherese, Peter Magyar, che continua a mantenere un netto vantaggio secondo i principali sondaggi (49% contro 39%). Eppure, Orbán non si arrende e vaglia ogni mossa per scongiurare la sconfitta.... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Elezioni Ungheria: JD Vance arriva a Budapest per sostenere Viktor Orbán

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Temi più discussi: Vance in visita in Ungheria per sostenere Orbán alle elezioni del 12 aprile; Elezioni Ungheria: Orban contro Magyar, si scalda la corsa al voto. E arriva JD Vance; Ungheria al voto tra esplosivi e influenze esterne. Democrazia sotto pressione; Vance a Budapest per sostenere Orbán, ma in Europa estrema destra sempre più distante da Trump.

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