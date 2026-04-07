Elezioni Ungheria | JD Vance arriva a Budapest per sostenere Viktor Orbán

A pochi giorni dalle elezioni in Ungheria, il vicepresidente degli Stati Uniti è arrivato a Budapest e si è recato all’aeroporto di Ferihegy. La visita si è svolta in un periodo di grande attenzione politica nel paese, senza dettagli su incontri o dichiarazioni ufficiali. La presenza di questa figura internazionale si inserisce nel contesto delle elezioni ormai imminenti nel paese.

A pochi giorni dalle elezioni ungheresi, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all’aeroporto di Ferihegy di Budapest. L’obiettivo è di sostenere la campagna elettorale del primo ministro Viktor Orbán. Tensione prima delle elezioni: Vance arriva a Budapest per sostenere Orbán. Ormai mancano pochi giorni alle elezioni che si terranno questo 12 aprile e la tensione per Viktor Orbán non accenna a placarsi. Il rivale del primo ministro ungherese, Peter Magyar, che continua a mantenere un netto vantaggio secondo i principali sondaggi (49% contro 39%). Eppure, Orbán non si arrende e vaglia ogni mossa per scongiurare la sconfitta.... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Elezioni Ungheria: JD Vance arriva a Budapest per sostenere Viktor Orbán Leggi anche: JD Vance sbarca in Europa, il discorso a Budapest per sostenere Viktor Orbán e il cellulare bollente per l’ultimatum all’Iran Leggi anche: JD Vance a Budapest per sostenere la campagna di Orban in vista delle prossime elezioni Temi più discussi: Vance in visita in Ungheria per sostenere Orbán alle elezioni del 12 aprile; Elezioni Ungheria: Orban contro Magyar, si scalda la corsa al voto. E arriva JD Vance; Ungheria al voto tra esplosivi e influenze esterne. Democrazia sotto pressione; Vance a Budapest per sostenere Orbán, ma in Europa estrema destra sempre più distante da Trump. Elezioni Ungheria, Vance: Qui per aiutare Orban e dare un segnale ai burocrati UeLeggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Ungheria, Vance: 'Qui per aiutare Orban e dare un segnale ai burocrati Ue' ... tg24.sky.it Elezioni Ungheria, J.D. Vance a Orbán: Trump le vuole beneIl vicepresidente statunitense J.D. Vance è stato ricevuto a Budapest dal premier Viktor Orbán. Vance è in missione per portare il sostegno Usa al leader ungherese, a pochi giorni dal voto del 12 ... tg24.sky.it Cinque mandati non valgono una certezza. Domenica 12 aprile in Ungheria si vota e, per la prima volta dopo sedici anni, Viktor Orbán arriva alle elezioni senza essere sicuro di vincere. Alcuni sondaggi citati dal New York Times danno il suo Fidesz dietro al m - facebook.com facebook Elezioni in #Ungheria, #Vance in visita a Budapest per sostenere #Orban Il voto, che si preannuncia molto combattuto, in programma domenica x.com