Elezioni Ungheria | i leader della destra sostengono Viktor Orbán in un video

In vista delle elezioni in Ungheria, i principali esponenti della destra internazionale hanno pubblicato un video di sostegno a Viktor Orbán. Il messaggio evidenzia l'importanza simbolica di questo voto per i movimenti di estrema destra a livello globale, anche se i sondaggi attuali indicano una sfida per il leader ungherese. Un momento di attenzione per l’orientamento politico del Paese e delle forze di destra in Europa.

I leader di destra di tutto il mondo si sono uniti per sostenere Viktor Orbán in Ungheria, alludendo al simbolismo che le elezioni del Paese rivestono per i movimenti di estrema destra globali, nonostante il leader populista sia in svantaggio nei sondaggi. Un video pubblicato online da Orbán questa settimana include il sostegno di quasi una dozzina di politici, tra cui gli italiani Giorgia Meloni e Matteo Salvini, la francese Marine Le Pen e la tedesca Alice Weidel. «L’Europa ha bisogno di Viktor Orbán», dice Weidel, co-leader del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD). Le Pen, ex leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, elogia il collega, che una volta descrisse l’Ungheria come una “capsula di Petri per l’illiberalismo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

