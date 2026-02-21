La tragedia del piccolo Domenico il Napoli domani giocherà col lutto al braccio

Il Napoli scenderà in campo domani con il lutto al braccio per ricordare il piccolo Domenico, un bambino di due anni e mezzo. Lo scorso 23 dicembre, il suo cuore gravemente danneggiato è stato sostituito con un trapianto. La notizia della sua scomparsa ha colpito la squadra e i tifosi, che vogliono rendere omaggio al piccolo durante la partita. La memoria di Domenico resterà viva anche attraverso questa iniziativa.

Domani il Napoli giocherà col lutto al braccio per la scomparsa del piccolo Domenico il bambino di due anni e mezzo cui lo scorso 23 dicembre è stato trapiantato un cuore gravemente danneggiato. Un caso assurdo che ha commosso e inquietato l’intero Paese. Il cuore del bimbo ha cessato di battere questa mattina alle 9.20. La madre, ovviamente distrutta, ha dichiarato, tra le altre cose: “Stanno uscendo truffe, non ascoltate, non vedete, non guardate quello che sta uscendo. Io, insieme al mio avvocato, a breve daremo notizie su una fondazione che voglio creare in nome di Domenico per non dimenticare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli in lutto: è morto il piccolo DomenicoIl piccolo Domenico, di soli sette anni, ha perso la vita a Napoli.

Napoli col fiato sospeso: un nuovo cuore per il piccolo Domenico, ore decisive al MonaldiA Napoli, Domenico ha ricevuto un nuovo cuore perché il primo trapianto non aveva funzionato, e ora le ore sono cruciali al Monaldi.

