Il Napoli in campo col lutto al braccio per Domenico

Domenico è morto questa mattina, pochi giorni dopo un intervento che avrebbe dovuto migliorargli la salute, ma si è complicato. La squadra ha deciso di indossare il lutto al braccio per onorare la sua memoria, mentre i tifosi si stringono intorno alla famiglia. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità sportiva, che ricorda con affetto il suo impegno e la sua passione. La notizia si diffonde tra le persone che lo conoscevano bene.

Domenico è morto all'alba di stamane, a 59 giorni dall'intervento che avrebbe dovuto costituire per lui l'inizio di una nuova vita e invece è stato l'inizio della fine. La notizia ha sollevato un'onda di commozione che non si arresta, ma si propaga, ben oltre i confini dell'Italia. La tragedia è su alcuni dei maggiori media europei, come lo spagnolo El Mundo, con i suoi 3,6mln di follower su Fb. E sono migliaia i messaggi di solidarietà e cordoglio che si stanno propagando sui social. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it La tragedia del piccolo Domenico, il Napoli domani giocherà col lutto al braccioIl Napoli scenderà in campo domani con il lutto al braccio per ricordare il piccolo Domenico, un bambino di due anni e mezzo. Fiorentina Women, le prime in campo col lutto al braccio: “Grazie Rocco” al Viola ParkLa Fiorentina Women ha aperto la partita contro il Genoa indossando il lutto al braccio, in segno di rispetto per la scomparsa di Rocco Commisso. Il Napoli in campo con il lutto al braccio, gesto simbolico per la memoria del piccolo Domenico Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Il Napoli lancia la 'sfida' ai suoi tifosi: Ora scendete in campo con noi per salvare vite | VIDEO; In campo Napoli-Roma 0-1 CRONACA e FOTO; Napoli-Roma 2-2, le pagelle della partita di serie A. Serie A: in campo domenica alle 15 Atalanta-Napoli DIRETTA Probabili formazioni_%??u001b??b? [??-?? ?) ?b???Rn6u0013N???L:?Z?sl*)3??M=? B???TF???r??T9?5??u00112?hu0003?r?u0019uR=??I??R??^k+2???u0006?\?u001fmLA?D6u001bUS???????!?S??D?b?Y?4???????\Tk??I??bu0019pN?u001a?? ... ansa.it Dove vedere Napoli-Fiorentina oggi in tv: in campo alle 18:00, le info sullo streaming del match del 'Maradona'Il Napoli torna in campo in Serie A dopo l'eliminazione dalla Champions: sfida alla Fiorentina, come seguirla in diretta tv e streaming. goal.com Il Napoli domani contro l'Atalanta potrebbe scendere in campo con questi uominiQuante sorprese per mister ConteForza Azzurri - facebook.com facebook Addio al piccolo Domenico: domani Napoli in campo con il lutto al braccio x.com