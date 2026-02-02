Alle 20.45 si gioca all’Stadium di Udine la sfida tra Udinese e Roma, valida per la 23ª giornata di campionato. Runjaic manda in campo Atta e Davis, mentre Gasp ritrova El Aynaoui dal primo minuto. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio, promettendo una partita intensa e aperta.

Udinese e Roma si affrontano al Bluenergy Stadium per la 23ª giornata di Serie A. Runjaic, alla ricerca di riconferme dopo il successo per 3-1 dello scorso turno contro il Verona, schiera Okoye tra i pali e Solet, Kristensen e Bertola in difesa. A centrocampo spazio a Miller e Karlström, affiancati sulle corsie laterali da Ehizibue e Zemura. Il riferimento offensivo sarà Davis, supportato alle spalle da Ekkelenkamp e Atta. Gasperini risponde con Svilar in porta, protetto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. In mezzo agiranno Cristante ed El Aynaoui con i confermatissimi Wesley e Celik sulle fasce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Udinese-Roma, le formazioni ufficiali: Runjaic con Atta e Davis. Gasp ritrova El Aynaoui dal 1'

Alle 15 al Bluenergy Stadium si gioca la partita tra Udinese e Inter, valevole per la 21ª giornata di Serie A.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Inter sono state annunciate.

